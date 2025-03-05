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İstanbul'da yakalandılar! Yunanistan'dan gelen tur otobüsünde saklanmışlar

Beyoğlu'nda, Yunanistan'dan gelen tur otobüsünün alt bölümüne saklanan Fas uyruklu 6 düzensiz göçmen yakalandı.

AA5 Mart 2025 Çarşamba 16:10 - Güncelleme:
İstanbul'da yakalandılar! Yunanistan'dan gelen tur otobüsünde saklanmışlar
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İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yunanistan'dan gelen bir tur otobüsünün alt kısmında yabancı uyrukluların bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, durdurdukları "NKM-9778" plakalı otobüsün alt bölümüne saklanan Fas uyruklu 6 düzensiz göçmeni yakaladı.

POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜLER

Otobüs şoförü Yunanistan vatandaşı K.S. de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Ekipler, soruşturmanın devamında kaçak göçmenlerin geçişini organize ettiği belirlenen Fas uyruklu şüpheli R.S'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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