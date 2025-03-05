İstanbul'da yakalandılar! Yunanistan'dan gelen tur otobüsünde saklanmışlar

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yunanistan'dan gelen bir tur otobüsünün alt kısmında yabancı uyrukluların bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, durdurdukları "NKM-9778" plakalı otobüsün alt bölümüne saklanan Fas uyruklu 6 düzensiz göçmeni yakaladı.POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜLER
Otobüs şoförü Yunanistan vatandaşı K.S. de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Ekipler, soruşturmanın devamında kaçak göçmenlerin geçişini organize ettiği belirlenen Fas uyruklu şüpheli R.S'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.