İstanbul'da yangın dehşeti! 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Cumhuriyet Mahallesi Yeşilçam Sokak'ta bulunan 5 katlı binadaki elektrik panosunda yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Binada mahsur kalan ve dumandan etkilenen 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yaralanan 6 kişiden Mustafa Gürhan (63), yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ekipler, binada mahsur kalan evcil hayvanları da kurtararak müdahalede bulundu.

Çevre sakini Çiğdem Aslan, aniden binadan sesler geldiğini belirterek, "Binayı bir anda alevler sardı. Alevler kapıdan çıktığı için insanlar içeriden çıkamadı. İlk kurtulanlar garajdan çıkanlardı. Geri kalan herkes yukarıya kaçtı. Yaralıları hastanelere götürdüler. İçeride oturan arkadaşlarım elektrik kablolarının iki gündür koktuğunu söylediler." ifadelerini kullandı.



Küçükçekmece Kaymakam Mustafa Anteplioğlu yanan bina ve çevresinde incelemelerde bulundu.

"KİMİN NE KUSURU VARSA BELİRLENECEK"

Vatandaşlarla görüşüp yetkililerden bilgi alan Anteplioğlu, gazetecilere, öğle saatlerinde başlayan yangına itfaiye, emniyet, belediye ve sağlık ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiğini söyledi.

Dumandan etkilenen bir vatandaşın hayatını kaybettiğini aktaran Anteplioğlu, "Şu anda bilirkişi incelemesi yapılıyor. Burada kimin ne kusuru varsa gerekli iş ve işlemler ondan sonra belirlenecek. İtfaiye raporundan sonra işlemler yürütülecek." dedi.

Anteplioğlu, olayda Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'nin (BEDAŞ) ihmali olduğuna yönelik iddiaların gerekli incelemelerden sonra ortaya çıkacağını ifade ederek, evleri zarar gören vatandaşlar için ilgili kurumların üzerlerine düşeni yapacağını kaydetti.

