İstanbul'da ''yanlış zil'' dehşeti

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Şişli Kurtuluş'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kamerun uyruklu N.T.C. (24) unuttuğu cep telefonunu geri almak için arkadaşının yaşadığı binaya geldi. Genç adam, arkadaşının evinin zili yerine yanlışlıkla alt komşusunun zilini çalınca evden iki şahıs çıktı. Şahıslar N.T.C.'nin cüzdanını almak için üzerine yürüdü.

GASP EDEMEYİNCE BIÇAK VE SİLAHLA YARALADILAR

Yaşanan arbedede yabancı uyruklu genç, saldırganların birinin bıçak darbesi ile göğsünden yaralanırken, diğer saldırgan silahını çekip ateş açması sonucu bacağından yaralandı. Aldığı yaralar ile can havliyle kendisini binadan dışarıya atan N.T.C., bir duvar dibine oturarak vatandaşların çağırdığı ambulansın gelmesini bekledi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yabancı uyruklu N.T.C.'yi yaptığı ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olaya tanık olan N.T.C.'nin binada yaşayan arkadaşı ise yaşananlar nedeniyle dışarıda sinir krizi geçirdi.

"KENDİNİ KENARA ÇEKİP ÜÇ EL ATEŞ ETTİ"

Olayla ilgili konuşan Süreyya Tezgan, "Silah sesleri duyduk. Biz son anda yetiştik. Biri kendini kenara çekip üç el ateş ediyor. Biri göğsüne geliyor, biri ayağına. Bir kurşun da bir arabaya saplanıyor. Ama zayıf bir silah olduğu belli yani pek bir tahribat vermemiş. Biz de ondan sonra geldik buraya. Birini buraya oturttuk. Hatta kanı filan da burada. Polis çağırıldı. Ambulans çağırıldı. Ambulans gelince ambulansa beraber bindirdik" dedi.

ŞİŞLİ POLİSİ ŞÜPHELİLERİ YAKALADI

Hastaneye kaldırılan yabancı uyruklu yaralı şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Emniyet ekiplerinin yaptığı çalışmalarda alt komşu E.İ.'nin fotoğrafının N.T.C.'ye gösterilerek teşhis edilmesi sonucunda saldırgan E.İ. ve ev sahibi M.S., Şişli Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli iki şahıs işlemleri için emniyete götürüldü.