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İstanbul'da yargı teşkilatına güç takviyesi... Bakan Gürlek: Hakim-savcı sayısını artırıyoruz

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da görev yapan hakim ve savcı sayısının artacağını belirterek, '6 tane istinafta daire var. İş dairesi. 2 tane iş dairesi daha kuruyoruz. Mahkeme sayısını arttırıyoruz' dedi.

IHA3 Haziran 2026 Çarşamba 21:32 - Güncelleme:
İstanbul'da yargı teşkilatına güç takviyesi... Bakan Gürlek: Hakim-savcı sayısını artırıyoruz
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul milletvekilleri ile Ankara Hakimevi'nde düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi. Gürlek, yargı hizmetlerinin dijitalleşmesinde önemli adımlar atıldığını belirterek, bazı davalarda e-duruşma uygulamasının kapsamının genişletildiğini söyledi. Bakan Gürlek, "E-duruşma biliyorsunuz şu an yaygın uygulanıyor. Bazı davaların kapsamını genişlettik. Özellikle bölge adliye mahkemesinde ve ön inceleme duruşmasında da artık avukatlarımız bürolarından, ofislerinden duruşmaya gitmeden e-duruşma yoluyla başvurabilecek. Buna ilişkin yasal düzenlemede yaptık" şeklinde konuştu.

Bakanı Gürlek, haziran ayı içerisinde yayınlanacak olan hakimler ve savcılar yaz kararnamesinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi bünyesinde iki tane daha iş dairesinin kurulacağını açıkladı. İstanbul'da görev yapan hakim ve savcı sayısının artacağına vurgu yapan Bakan Gürlek, "6 tane istinafta daire var. İş dairesi. 2 tane iş dairesi daha kuruyoruz. Mahkeme sayısını arttırıyoruz. Bu kararnamede özellikle İstanbul'a çok yoğunlaştık. Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki bütün daire sayılarını arttırıyoruz" dedi.

İstişare toplantılarının artık gelenekselleştiğini belirten Bakan Gürlek, milletvekilleri ile yapılan bölge toplantılarının verimli geçtiğini belirtti.

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