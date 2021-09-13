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İstanbul'da yarın 3 ilçede su kesintisi yapılacak

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle yarın Ümraniye, Üsküdar ve Ataşehir'e 09.00 ile 22.00 saatleri arasında su verilemeyeceğini duyurdu.

AA13 Eylül 2021 Pazartesi 10:25 - Güncelleme: 13 Eylül 2021 Pazartesi 10:25
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İSKİ'den yapılan açıklamada, Dudullu Su Depoları giriş hatlarında gerçekleştirilecek bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle yarın 09.00 ile 22.00 saatleri arasında 13 saat süreyle 3 ilçeye su verilemeyeceği belirtildi.

Su alamayacak bölgeler şöyle:

"Ümraniye ilçesinin tüm mahalleleri. Üsküdar ilçesinin Ferah, Küçük Çamlıca, Kısıklı, Kirazlıtepe, Burhaniye, Mehmet Akif Ersoy, Küplüce, Güzeltepe ve Kandilli mahallelerinin tamamı ile Bahçelievler, Yavuztürk ve Kuleli Mahalleleri'nin bir kısmı. Ataşehir ilçesinin Barbaros, Mustafa Kemal, Örnek ve Yenisahra Mahalleleri'nin tamamı ile Atatürk, Küçükbakkalköy, İnönü, Fetih ve Esatpaşa mahallelerinin bir kısmı."

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