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İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, uluslararası bisiklet yarışı ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın etkinlikleri kapsamında yarın trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

AA19 Ekim 2024 Cumartesi 16:07 - Güncelleme:
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, "Tour de France, L'etape By Tour de France Uluslararası Bisiklet Yarışı" ile "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. Yıl Dönümü Ekinlikleri" kapsamında Vatan Caddesi'nde yarın gerçekleşecek prova sırasında ve tören günü program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bisiklet yarışı dolayısıyla yarın saat 06.00'dan 14.00'e kadar trafiğe kapatılacak yollar şöyle sıralandı:

"Küçüksu Caddesi, Cuma Yolu Caddesi, Körfez Caddesi, Mehmet Ali Birand Caddesi, Okul Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, Orhan Veli Kanık Caddesi, Nazım Sokak, Hekimbaşı Çiftlik Caddesi, Göksu Caddesi, Atatürk Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Çengeldere Caddesi, Polonezköy Yolu, Seyri Caddesi, Ayazma Caddesi, Trabzon Caddesi, Seniye İsmail Hanım Caddesi, Meraşal Mustafa Kemal Caddesi, Meftun Caddesi, Şehit Levent Birgen Caddesi, Şehit Mehmet Ali Şener Caddesi, Riva Caddesi, Paşabahçe Polonezköy Yolu, Yeni Riva Yolu, Kavacık Kavşak, Mihrişah Valide Sultan Caddesi."

Vatandaşlara buna karşılık Kandilli İskele Caddesi'nden Rasathane istikameti, Dereboyu Caddesi'nden Yavuztürk Caddesi istikameti, Çubuklu Şehit Ersin Güner Caddesi'nden Dedeoğlu Caddesi istikameti, Dr. Ömer Besim Caddesi, Nişangah Caddesi ve Göksu Otağtepe Caddesi'ni kullanmaları önerildi.

Yarış için saat 08.00'den program bitimine kadar kapanacak yollar TEM Otoyolu Güney Maslak ayrımı, TEM Güney Maslak Yan Yol, TEM Güney Etiler katılımı ve TEM Kuzey Kavacık ayrımları oldu.

Buna karşılık, TEM Otoyolu Güney'den gelen akım Maslak Yan Yoldan TEM Kuzey ve Büyükdere Caddesi istikametine verilecek. Güney Etiler katılıma gelen akım Etiler içinden Büyükdere Caddesi'ne yönlendirilecek, TEM Kuzey Kavacık ayrımlarına gelen akım TEM Kuzey transitten köprü istikametine yönlendirilecek.

- CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİKLERİ İÇİN BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK

Bayram etkinlikleri kapsamında Fatih Vatan Caddesi'nde yarın yapılacak prova ve 29 Ekim tören günü saat 06.00 itibarıyla program bitimine kadar Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ile buna çıkan tüm yollar uygun noktalardan trafiğe kapatılacak.

Bugün saat 22.00'den itibaren yarınki prova sona erene kadar Adnan Menderes Bulvarı ile bunun yan yolları üzerinde park halinde bulunan araçlar kaldırılacak.

Vatandaşlar, Turgut Özal Bulvarı (Millet Caddesi) ve Fevzipaşa Caddesi'ni alternatif olarak kullanabilecek.

  • bisiklet yarışı
  • trafik kapatma
  • alternatif güzergah

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