18 Ocak 2026 Pazar
  • İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Güncel

İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinin 19. yılında düzenlenecek anma programları dolayısıyla yarın Şişli'de bazı yollar trafiğe kapatılacak.

18 Ocak 2026 Pazar 18:08
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 11.00'de ilçedeki anma programları kapsamında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu kapsamda, Halaskargazi Caddesi iki yönlü olarak, Osmanbey kavşaktan Taksim istikametine, Valikonağı Caddesi kesişiminden Mecidiyeköy istikametine, Ergenekon Caddesi ile Halaskargazi Cadde kesişimi Pangaltı kavşaktan Mecidiyeköy istikametine trafiğe kapatılacak.

Ergenekon Caddesi girişinden Tavukçu Fethi Sokak, Saksı Sokak, Zafer Sokak çıkışı Halaskargazi Caddesi kesişimi Mecidiyeköy Meydan istikameti, İzzetpaşa Sokak çıkışından Taksim istikametine, Halaskargazi Caddesi Şişli Camisi kavşağından Taksim istikametine, Mecidiyeköy'den gelen trafik akışı Büyükdere Caddesi İstiklal Sokak kesişiminden Taksim istikametine kapalı olacak.

Alternatif güzergah olarak ise Valikonağı, Rumeli, Abide-i Hürriyet ve Ergenekon caddeleri belirlendi.

