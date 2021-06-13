İstanbul'da yarınki hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul 5 günlük hava durumu

13 Haziran 2021 Pazar 17:51 - Güncelleme: 13 Haziran 2021 Pazar 17:51

İstanbul'da yarınki hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde hava durumuna tahminlerini yayınladı. Marmara Bölgesinde hafta boyunca bulutlu ve yağışlı bir hava hakim olacak. Peki, İstanbul'da yarınki hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den İstanbul için 5 günlük hava durumu

İSTANBUL HAVA DURUMU NASIL?

İstanbul'da bugün yer yer sağanak yağış görülürken birçok ilçesinde güneşli hava hakim.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bilecik,Balıkesir'in güney ve batısı, İzmir, Antalya, Adana, Hatay ve Çorum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA YARINKİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Perşembe günü ise yağışların durması ve çok bulutlu bir havanın hakim olacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da yarınki hava durumu verilerine göre Pazartesi günü en düşük sıcaklığın 16 derece, en yüksek sıcaıklığın ise 21 derece olması bekleniyor.

İstanbul'da yarınki hava durumu verilerine göre; Parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu, Trakya kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarı ve yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor

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METEOROLOJİ'DEN HAVA DURUMU UYARISI

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre hafta boyunca Kuzey ve Batı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış yaşanacak. İstanbul'da ise Cuma gününe kadar yağışlar aralıklarla etkisini gösterecek.

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi sağanak yağışlı. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Meteoloroji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "İstanbul Avrupa Yakası ile Boğaz çevresinde görülen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Sivas ve Yozgat dışında İç Anadolu bölge geneli, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Düzce ve Zonguldak çevreleri ile Adana, Osmaniye ve Mersin'in kuzey, Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU



İSTANBUL HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ANKARA HAVA DURUMU

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı

İZMİR HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu.

ANTALYA HAVA DURUMU

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yer yer sağanak yağışlı

TRABZON HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık