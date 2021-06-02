İstanbul'da yarınki hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul 5 günlük hava durumu

02 Haziran 2021 Çarşamba 13:26 - Güncelleme: 02 Haziran 2021 Çarşamba 13:26

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul hava durumu ve yurt genelinde son durum ile ilgili son tahminleri yayınladı. Bugün İstanbul'da parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı hava hakim. Yağışlar genellikle akşam saatlerinde artarken, gece yarısından sabah saatlerine kadar sağanak yağış bekleniyor. Peki İstanbul'da yarınki hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den İstanbul 5 günlük hava durumu ve uyarılar.

İSTANBUL HAVA DURUMU NASIL?

İstanbul'da bugün çok bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı bir hava hakim olacak. Yüksek kesimlerde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken sıcaklık en düşük 14, en yüksek 19 derece seyrediyor.

İSTANBUL'DA YARINKİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Perşembe günü ise yağışların durması ve çok bulutlu bir havanın hakim olacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da yarınki hava durumu verilerine göre Perşembe günü en düşük sıcaklığın 14 derece, en yüksek sıcağlığın ise 20 derece olması bekleniyor.

İSTANBUL 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU °C, 19°C

İstanbul'da yarınki hava durumu verilerine göre; muhtemel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı gündüz 21 dereceyken gece saatlerinde 13 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerine kadar Anadolu yakası ve boğaz çevresinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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METEOROLOJİ'DEN HAVA DURUMU UYARISI

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin büyük bölümü kuvvetli sağanak yağışın etkisi altında. Marmara, Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz bölgeleri gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu Bölgesi ise lodos etkisi altında. Batı, kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıklar 2 ila 6 derece düşecek. Yapılan uyarıda yağışlar nedeniyle sel ve su baskınına karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.



Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir'in doğusuyla İstanbul'un Anadolu yakası ve boğaz çevresinde bugün sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Marmara'nın doğusunda (Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir'in doğusu, İstanbul'un Anadolu yakası ve boğaz çevresi) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerelde kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışların sebep olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, öğle saatlerine kadar Marmara'nın doğusu (Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir'in doğusu, İstanbul'un Anadolu yakası ve boğaz çevresi) ile öğle saatlerinden itibaren Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri (Amasya, Tokat, Bolu, Karabük, Kastamonu, Düzce çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri),Kayseri, Nevşehir, Niğde, Adana'nın kuzeyi, Mersin'in iç kesimleri, Kahramanmaraş'ın batısı, Antalya'nın kuzeydoğusu, Isparta'nın merkez ve güneyi, Burdur'un doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden Doğu Akdeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli (50-80 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, trafikte aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.