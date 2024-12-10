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İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu

İstanbul'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin günlük banka hesap hareketlerinin 10 milyon lira olduğu belirlendi.

AA10 Aralık 2024 Salı 11:13 - Güncelleme:
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu
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İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis suçlarıyla ilgili suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu Beylikdüzü'ndeki lüks bir sitede yasa dışı bahis sitelerinin finansal işlemlerinin yapıldığını, ikamete giden şüphelilerin kendilerini öğrenci olarak tanıttığını tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, 4 zanlıyı yakaladı. Aramalarda 17 cep telefonu ile 4 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Şüphelilerin günlük banka hesap hareketlerinin 10 milyon lira olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan zanlılar, işlemleri için emniyette götürüldü.

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