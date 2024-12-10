İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis suçlarıyla ilgili suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu Beylikdüzü'ndeki lüks bir sitede yasa dışı bahis sitelerinin finansal işlemlerinin yapıldığını, ikamete giden şüphelilerin kendilerini öğrenci olarak tanıttığını tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, 4 zanlıyı yakaladı. Aramalarda 17 cep telefonu ile 4 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Şüphelilerin günlük banka hesap hareketlerinin 10 milyon lira olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan zanlılar, işlemleri için emniyette götürüldü.