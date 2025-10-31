İSTANBUL 19°C / 11°C
  İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! Dış finans evleri deşifre oldu
Güncel

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! Dış finans evleri deşifre oldu

İstanbul'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, bahis sitelerine girilen ‘dış finans evi' olarak kullanılan 5 adres deşifre oldu, baskınlarda 20 kişi siber polisi tarafından suçüstü yakalandı.

31 Ekim 2025 Cuma 10:13
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! Dış finans evleri deşifre oldu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis suçlarıyla ilgili suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Büyükçekmece ve Küçükçekmece cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde gerçekleşen çalışmalarda ekipler, kurulan sözde "finans" evlerinde vardiyalı olarak çalışan zanlıların bahis sitelerine entegre panelleri yönettiklerini, oyunculardan elde edilen paraların üçüncü kişiler adına açılmış banka hesaplarına veya kripto cüzdanlara aktarıldığını belirledi.

Ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından belirlenen 5 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 20 şüpheliyi gözaltına aldı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda ise 35 telefon, ⁠8 bilgisayar, soğuk cüzdan, ruhsatsız tabanca ile 53 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Zanlılar, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.

