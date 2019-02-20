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İstanbul'da yasa dışı yollarla getirilen gizli kameraları sattığı belirlenen iş yeri sahibine para cezası kesildi

Yasa dışı yollarla yurda getirilen ve farklı aletlerin görünümüne sahip gizli kameraları sattığı belirlenen iş yeri sahibine idari para cezası kesildi.

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Yasa dışı yollarla yurda getirilen ve farklı aletlerin görünümüne sahip gizli kameraları sattığı belirlenen iş yeri sahibine idari para cezası kesildi.
 
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye kaçak yollarla getirildiği belirlenen gizli kameraların, Sultangazi'de bir iş hanındaki dükkanda satıldığını tespit etti.
 
Ekiplerin, 11 Şubat'ta düzenlediği operasyonda, satışı ve kullanımı yasak olan, farklı amaçlarla kullanılan alet görünümündeki gizli kameraları, 200 ila 700 lira arasında fiyata sattığı belirlenen iş yeri sahibine idari para cezası uygulandı.
 
Adreste yapılan aramalarda, araba anahtarı, kol saati, duvar saati, oda spreyi, kalem, yangın sensörü, duman dedektörü, askılık, gözlük, çakmak ve oyuncak ayı ile arabaların içine yerleştirilmiş 521 gizli kamera ele geçirildi.

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