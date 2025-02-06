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İstanbul'da yasadışı bahis operasyonu: 6 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da yasadışı bahis soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 6 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Zanlılar, panel sisteminin bulunduğu ve 'finans evi' olarak kullanılan Zeytinburnu'ndaki bir sitede 2 farklı adreste yakalandı.

IHA6 Şubat 2025 Perşembe 09:45 - Güncelleme:
İstanbul'da yasadışı bahis operasyonu: 6 şüpheli gözaltına alındı
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İstanbul'da yasadışı bahis soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 6 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Zanlılar, panel sisteminin bulunduğu ve "finans evi" olarak kullanılan Zeytinburnu'ndaki bir sitede 2 farklı adreste yakalandı.

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