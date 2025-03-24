İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mart 2025 Pazartesi / 25 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    37,9998
  • EURO
    41,1899
  • ALTIN
    3679.07
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da yasaklara uymayan 144 şüpheli gözaltına alındı
Güncel

İstanbul'da yasaklara uymayan 144 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Valiliğince yasaklanmasına rağmen izinsiz gösterilere katıldıkları belirlenen 144 şüpheli gözaltına alındı.

AA24 Mart 2025 Pazartesi 16:33 - Güncelleme:
İstanbul'da yasaklara uymayan 144 şüpheli gözaltına alındı
ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Valiliğinin "Kamu düzenini muhafaza etmek için oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 19-23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı gösteri ve basın açıklaması yasaklanmıştır." şeklindeki kararına uymayarak "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "cumhurbaşkanına hakaret" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarına iştirak eden şahısların tespitine yönelik çalışma yapıldı.

Ekiplerce, kimlikleri belirlenen şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda, 5'i suça sürüklenen çocuk olmak üzere 144 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.