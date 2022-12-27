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İstanbul'da yaşayan Yakutistanlı astrolog ölü bulundu

Kağıthane'de 2 çocuk annesi Yakutistanlı astrolog Galina Trofimova, evinde ölü bulundu. Boğazında morluklar olduğunu tespit eden polis, Trofimova'nın boğularak öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Evinden değerli eşyaların da çalındığını belirleyen polis, şüpheli olarak Trofimova'nın birlikte yaşadığı İranlı erkek arkadaşı Armin Asgari'yi yakalamak için çalışma başlattı.

DHA27 Aralık 2022 Salı 08:47 - Güncelleme:
İstanbul'da yaşayan Yakutistanlı astrolog ölü bulundu
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Ortabayır Mahallesi'nde 5 katlı binanın 4. katında yaşayan 2 çocuk annesi Yakutistanlı astrolog Galina Trofimova'dan haber alamayan kardeşi, 24 Aralık Cumartesi günü evine gitti. Kardeşi, kapıyı çaldığında kimsenin açmaması üzerine çilingir yardımıyla kapıyı açtırdı. Galina Trofimova'nın yatağın üzerindeki cansız bedenini gören kardeşi, polise haber verdi. Polis, Galina Trafımova'nın boğazında morluklar olduğunu tespit etti. 2 çocuğu ve İranlı erkek arkadaşı Armin Asgari ile birlikte yaşadığı öğrenilen Trofimova'nın evindeki değerli eşyaların da çalındığı belirlendi. Trofimova'nın birlikle yaşadığı İranlı Armin Asgari'ye ulaşamayan ekipler, yakalamak için çalışma başlattı. Rusya'nın Yakustistan Özerk Cumhuriyet'inde yaşayan Trofimova'nın 8 ay önce İstanbul'a geldiği öğrenildi. Olayın yaşandığı binanın yanında esnaf olan İlkay Demirseven, "Polis ekiplerini görünce dışarı çıktım. Komşumuzun kiracısının evinde ölü bulunduğunu söylediler. Çocukları ve erkek arkadaşıyla birlikte yaşıyordu. Söylenilene göre erkek arkadaşı boğarak öldürdükten sonra evdeki değerli eşyaları da yanına almış, 2 çocuğu da otele yerleştirip kaçmış." dedi.

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