İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Aralık 2025 Cumartesi / 1 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8044
  • EURO
    50,1756
  • ALTIN
    5972.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da yaşlı adama acımasız saldırı! Alkollü kadın tekme tokat dövdü
Güncel

İstanbul'da yaşlı adama acımasız saldırı! Alkollü kadın tekme tokat dövdü

İstanbul'da alkollü olduğu iddia edilen bir kadın, sokakta para istediği ve olumsuz cevap aldığı yaşlı adamı defalarca tekmeledi. Yaşlı adam kanlar içinde yere yığılırken, o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

IHA20 Aralık 2025 Cumartesi 10:49 - Güncelleme:
İstanbul'da yaşlı adama acımasız saldırı! Alkollü kadın tekme tokat dövdü
ABONE OL

Akılalmaz olay, dün 04.00 sıralarında Esenyurt Sultaniye Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre alkollü kadın, etraftaki şişeleri alkol bulmak için kontrol ettiği sırada yaşlı adamı gördü. O sırada yürümekten yorulan adam, bir işyerinin basamağında dinlenmeye başladı. Kadın, yaşlı adamın yanına gelerek para isterken, olumsuz cevap alması üzerine ise adama tepki gösterdi. Kadın, peşine takıldığı yaşlı adama defalarca tekme attı. Kadın, kovaladığı sırada yere düşen yaşlı adamın suratına tekme attı. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Yaşlı adam aldığı darbelerin ardından sersemlerken, uzun süre yerde hareketsiz şekilde yattı. Yüzü kanlar içinde kalan yaşlı adam, ayağa kalkmak isterken tekrar yere düştü. Durumu gören vatandaşlar ve mahalle bekçileri yardıma koştu. Yaşlı adamın sağlık durumu hakkında ise bir bilgi öğrenilemedi.

"AMCAMIZ KENDİ HALİNDE BİRİYDİ"

Yaşanan olay hakkında konuşan esnaf Metin Doğan, "Amcamız kendi halinde, kimseye karışmayan biriydi. Biz sürekli görürdük, bizlere selam verirdi. Gece bir kadın peşine takılmış, defalarca tekme atmış. Yere düştüğünde ise suratını tekmelemiş. Bu nasıl bir vahşiliktir anlamak mümkün değil. Bırakın bunu insanın insana yapmasını, hayvana bile böyle davranılmaz" dedi.

  • alkollü kadın
  • yaşlı adam
  • dayak
  • kavga

ÖNERİLEN VİDEO

Saniyeler içinde havaya uçtu: Patlama anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.