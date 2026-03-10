İSTANBUL 16°C / 4°C
Güncel

İstanbul'da yaz kapıyı çaldı: Güneşli ve sıcak hava hakim olacak

Hafta boyunca yurdun büyük bir bölümünde parçalı bulutlu ve güneşli hava etkili olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, en düşük sıcaklığın ise Ankara'da 0 derece, İstanbul'da da 5 ila 6 derece civarında seyredeceğini aktardı.

AA10 Mart 2026 Salı 16:38
İstanbul'da yaz kapıyı çaldı: Güneşli ve sıcak hava hakim olacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, yurtta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çelik, hafta boyunca yağışsız bir hava görüleceğini belirterek, cuma günü sadece Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yağış beklendiğini bildirdi.

YAĞIŞ BEKLENMİYOR

Hafta sonu Doğu Anadolu'nun doğusu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yağış geçişleri olacağını ifade eden Çelik, yurdun büyük bölümünde yağış beklenmediğini aktardı.

Çelik, sıcaklıkların doğu bölgelerde yer yer mevsim normallerinin birkaç derece altına ineceğini, batı ve iç bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceğini bildirdi.

Üç büyükşehirde hafta boyunca yağış beklenmediğini belirten Çelik, en yüksek sıcaklığın Ankara ve İstanbul'da 13 ila 14 derece civarında seyredeceğini söyledi.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL?

Çelik, en düşük sıcaklığın ise Ankara'da 0 derece, İstanbul'da da 5 ila 6 derece civarında seyredeceğini aktardı.

İzmir'de en yüksek sıcaklığın 18 ila 20 derecelerde seyredeceğini kaydeden Çelik, en düşük sıcaklığın 6 ila 7 derece civarında olacağını dile getirdi.

