İstanbul'da yaz tatili yoğunluğu! Aileler havalimanına akın etti

İstanbul'da, 2025-2026 yılı eğitim öğretim döneminin sona ermesiyle yaz tatilini memleketlerinde veya yurt dışında geçirmek isteyen aileler, İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu.

2025-2026 eğitim ve öğretim dönemi tamamlandı. Yaz tatilinin başlamasıyla çocuklarıyla memleketlerine veya yurt dışına gitmek isteyen aileler havalimanında yoğunluk oluşturdu. Yolcular check-in kontuarları, güvenlik noktaları ve pasaport kontrollerinde zaman zaman kuyruk olduğu görüldü.

"ARKADAŞLARIMLA ÖYLE BAĞ KURMUŞTUM Kİ AYRILMAK ÇOK ZOR OLDU"

Önümüzdeki dönem itibariyle liseye geçtiğini ifade eden öğrenci Berra Can, "Gerçekten çok güzel bir dönemdi. Arkadaşlarımla çok eğlendim. Hocalarımı da seviyorum. Evet, artık liseli olacağım. Ortaokulu özleyeceğim. Arkadaşlarımla öyle bağ kurmuştum ki ayrılmak çok zor oldu" dedi.

Berra Can'ın annesi Nesrin Can ise, "Sevinçliyim, yaz geldi. Kızım liseye başlayacak inşallah. Gurur duyuyorum çocuklarımla, bir tane daha kızım var. O da ortaokula başlayacak" şeklinde konuştu.

"SİZ DE DERSLERİNİZE ÇALIŞIN VE BENİM GİBİ İYİ NOTLAR GETİRİN, AİLENİZ MUTLU OLSUN"

Öğrenci Ömer Lütfü Öztürk ise, "Trabzon'a gideceğim. Karne de iyi geldi, çok mutluyum. Şimdi de tatile gideceğim. Siz de derslerinize çalışın ve benim gibi iyi notlar getirin, aileniz mutlu olsun" ifadelerine yer verdi.

"VELİLER VE ÖĞRENCİLER OLARAK ÇOK ZORLU BİR YIL BİTİRDİK"

Cihan Yıldırım adlı veli de, "Veliler ve öğrenciler olarak çok zorlu bir yıl bitirdik. Hem oğlum çok mutlu hem de ben. Şimdi tatil zamanı. Herkese başarılar diliyorum" diye belirtti.