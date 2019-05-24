İstanbul'da ''Yeditepe Huzur'' asayiş uygulaması
İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçede denetim gerçekleştirildi.
- AA
İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatları doğrultusunda Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonundaki "Yeditepe Huzur 2019-9" uygulaması 22.00'de başladı.
Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra, Özel Harekat ekipleri katıldı.
Bu kapsamda, kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında da denetimler yapılıyor. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde, aranan kişiler ile silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyanlar üzerindeduruldu.
Trafik kontrollerinin yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri de destek verdi.
Uygulamada narkotik köpekleri de araçlardaki aramalara katıldı.
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