22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0974
  • 6,837
  • 251.598
  • 84.596
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İstanbul'da ''Yeditepe Huzur'' asayiş uygulaması

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçede denetim gerçekleştirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatları doğrultusunda Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonundaki "Yeditepe Huzur 2019-9" uygulaması 22.00'de başladı.

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra, Özel Harekat ekipleri katıldı.

Bu kapsamda, kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında da denetimler yapılıyor. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde, aranan kişiler ile silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyanlar üzerindeduruldu.

Trafik kontrollerinin yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri de destek verdi.

Uygulamada narkotik köpekleri de araçlardaki aramalara katıldı.

Kemal Sunal´ın filmi Rusya´da gerçek oldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

FBI yetkilisi CNN'e açıkladı

FBI yetkilisi CNN'e açıkladı

Askeralma Kanun Teklifi komisyonda

Askeralma Kanun Teklifi komisyonda

Facebook 2,2 milyar hesabı sildi

Facebook 2,2 milyar hesabı sildi

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Yunan bakandan 'Türkiye' çıkışı

Yunan bakandan 'Türkiye' çıkışı

Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Süreci başlattık

Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Süreci başlattık

'Topraklarımız bombalansa da vazgeçmeyeceğiz'

'Topraklarımız bombalansa da vazgeçmeyeceğiz'

Kapadokya teklifi yasalaştı

Kapadokya teklifi yasalaştı
 

POPÜLER HABERLER

İstanbul´da ATM makinesini döven adam kamerada

İstanbul´da ATM makinesini döven adam kamerada

Ünlülere 'para nedir?' diye soruldu...

Ünlülere 'para nedir?' diye soruldu...

iOS 13'ün çıkış tarihi belli oldu

iOS 13'ün çıkış tarihi belli oldu

'Türkiye F-35 programından çıkarılırsa, Çin senaryosuna göre...'

'Türkiye F-35 programından çıkarılırsa, Çin senaryosuna göre...'

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA