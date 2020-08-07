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Güncel

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' denetimleri gerçekleştirildi

İstanbul'da hava destekli 'Yeditepe Huzur' denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerde şüpheli araçlar dikkatlice arandı ve araçta bulunanlara genel bilgi taraması (GBT) yapıldı.

DHA07 Ağustos 2020 Cuma 21:02 - Güncelleme: 07 Ağustos 2020 Cuma 21:02
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Denetimlere, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı polis ekipleri katıldı. Polis helikopteri denetimlere havadan destek verdi. Beyoğlu Taksim Meydanı ve Kadıköy Kuşdili Caddesi'nde de denetimler yapıldı. Polis ekipleri şüpheli gördükleri araçları durdurarak arama yaparken, araçta bulunanlara ise genel bilgi taraması (GBT) yaptı. Durdurulan araçlarda hassas burunlu narkotik köpeği uyuşturucu araması yaptı. 

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