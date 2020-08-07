İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' denetimleri gerçekleştirildi

DHA 07 Ağustos 2020 Cuma 21:02 - Güncelleme: 07 Ağustos 2020 Cuma 21:02

Denetimlere, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı polis ekipleri katıldı. Polis helikopteri denetimlere havadan destek verdi. Beyoğlu Taksim Meydanı ve Kadıköy Kuşdili Caddesi'nde de denetimler yapıldı. Polis ekipleri şüpheli gördükleri araçları durdurarak arama yaparken, araçta bulunanlara ise genel bilgi taraması (GBT) yaptı. Durdurulan araçlarda hassas burunlu narkotik köpeği uyuşturucu araması yaptı.