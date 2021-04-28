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Güncel

İstanbul'da ''Yeditepe Huzur Uygulaması'' gerçekleştirildi

İstanbul'da birçok noktada düzenlenen 'Yeditepe Huzur Uygulaması' kapsamında sürücülerle yolculara yönelik denetim yapıldı.

AA28 Nisan 2021 Çarşamba 13:32 - Güncelleme: 28 Nisan 2021 Çarşamba 13:32
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İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge kapsamında, yarın saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi ekipler denetimlerini artırdı.

İstanbul genelindeki uygulama kapsamında Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy başta olmak üzere birçok noktada polis ekiplerince denetim yapıldı.

Helikopterle havadan da desteklenen uygulamalarda, kontrol noktalarında durdurulan araçtakilere kimlik kontrolü yapan ekipler, şüpheli gördükleri kişilerin ise üstünü aradı.

Fatih Millet Caddesi'ndeki uygulama noktasında sürücü ve yolculara Genel Bilgi Taraması (GBT) yapan ekiplere, özel harekat timleri ve narkotik ekipleri de destek verdi.

Beyoğlu'nda Taksim, Kadıköy'de de Kuşdili Caddesi'ndeki uygulama noktalarında durdurulan araçlardakilere kimlik kontrolü yapıldı.

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