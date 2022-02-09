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Güncel

İstanbul'da ''Yeditepe Huzur Uygulaması'' yapıldı

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur Uygulaması' kapsamında sürücüler ile yolculara yönelik denetim yapıldı.

AA9 Şubat 2022 Çarşamba 20:45 - Güncelleme: 9 Şubat 2022 Çarşamba 20:45
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Kent genelindeki uygulamada, Beyoğlu Taksim Meydanı, Fatih Millet Caddesi ve Kadıköy başta olmak üzere belirlenen birçok noktada polis ekiplerince asayiş denetimi gerçekleştirildi.

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü, ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerine bağlı polisler ile Özel Harekat ekipleri katıldı.

Taksim Meydanı'ndaki denetimde trafik ekipleri, sürücü ve araçların belgelerini inceledi. Asayiş ekipleri de araçları kontrol ederek, sürücü ve yolcuların üst aramasını gerçekleştirdi. Polis helikopterinin de destek verdiği uygulamada narkotik dedektör köpeği de kullanıldı.

Kadıköy Kuşdili Caddesi'ndeki denetim noktasında da şüpheli görülen araçlar arandı, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi.

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