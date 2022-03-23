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Güncel

İstanbul'da ''Yeditepe Huzur Uygulaması'' yapıldı

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur Uygulaması' kapsamında güvenlik denetimleri gerçekleştirildi.

AA23 Mart 2022 Çarşamba 22:01 - Güncelleme: 23 Mart 2022 Çarşamba 22:01
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Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy başta olmak üzere kent genelindeki birçok noktada polis ekiplerince çalışma yürütüldü.

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanları ile Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri katıldı.

Uygulama kapsamında kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında denetimler yapıldı.

Taksim Meydanı ve diğer uygulama noktalarında araçlar aranırken, sürücü ve yolculara yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi. Ayrıca eksik evrakı olan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Özel eğitimli narkotik dedektör köpeklerinin de kullanıldığı uygulamaya, polis helikopteri de destek verdi.

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