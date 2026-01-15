İSTANBUL 12°C / 7°C
15 Ocak 2026 Perşembe
  • İstanbul'da ''yeni nesil çete'' operasyonu: 18 şüpheli tutuklandı
Güncel

İstanbul'da ''yeni nesil çete'' operasyonu: 18 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da Küçükçekmece, Bahçelievler, Başakşehir, Ataşehir, Çekmeköy ve Kadıköy'de saldırı gerçekleştirdiği belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 18 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

15 Ocak 2026 Perşembe 11:15
İstanbul'da ''yeni nesil çete'' operasyonu: 18 şüpheli tutuklandı
İstanbul'un birçok ilçesinde ev ve işyerlerini kurşunlayan, işletmecilerden haraç isteyen, otomobillere ateş açan 18 suç örgütü üyesi yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.18 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekiplerince 1-13 Ocak tarihleri arasında haraç almak için iş yeri, ev ve otomobile silahlı saldırı gerçekleştirdikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Çalışmaların ardından Küçükçekmece, Bahçelievler, Başakşehir, Ataşehir, Çekmeköy ve Kadıköy'de saldırı gerçekleştirdiği belirlenen şüphelilerine operasyon düzenlendi. Öte yandan meydana gelen 9 farklı suç olayından bazıları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.Görüntülerde şüphelilerin motosikletle olay yerine geldikleri, kurşunlama olayını gerçekleştirdikten sonra hızla olay yerinden kaçtıkları görüldü.

18 ŞÜPHELİNİN TAMAMINA TUTUKLAMA

Polis, çalışmaların devamında adresleri belirlenen şüphelileri yakalamak için özel harekat destekli operasyon düzenledi. 18 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda evlerde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 kısa namlulu otomatik silah, çok sayıda mermi ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

