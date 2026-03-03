İSTANBUL 11°C / 4°C
Güncel

İstanbul'da yeni nesil suç örgütlerine operasyon: 5 gözaltı

Yeni nesil suç örgütlerine yönelik İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan 4 farklı eyleme karıştıkları tespit edilen 5 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

3 Mart 2026 Salı 08:05
İstanbul'da yeni nesil suç örgütlerine operasyon: 5 gözaltı
Emniyet kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yeni nesil suç ağlarının faaliyetlerine yönelik geniş kapsamlı bir çalışma yapıldı. Söz konusu sokak çetelerine yönelik Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, İstanbul'da ağırlıklı olarak Anadolu yakasında çeşitli suçlardan 4 farklı eyleme karıştıkları tespit edilen şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı. Liderliğini yurtdışında firari olarak aranan bir kişinin yaptığı çete üyelerinin kimlikleri ve adresleri tek tek belirlendi. Ardından söz konusu çete fertlerinin yakalanması için bu sabah erken saatte operasyon yapıldı. İstanbul'da tespit edilen adreselere yönelik eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlılar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Müdürlüğü'ne götürüldü. Yakalanan şahıslar hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.

