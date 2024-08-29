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Güncel

Bakan Uraloğlu açıklamıştı... İstanbul'da yeni taksi teklifine onay

İstanbul'da yeni taksi teklifi onaylandı. Uygulama tabanlı 2 bin 500 taksi devreye girecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dün sosyal medya hesabından İstanbul'daki taksi probleminin çözümüne ilişkin açıklamada bulunmuştu.

AA29 Ağustos 2024 Perşembe 11:20 - Güncelleme:
Bakan Uraloğlu açıklamıştı... İstanbul'da yeni taksi teklifine onay
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İstanbul'da gerçekleştirilen Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, 2 bin 500 uygulama tabanlı yeni taksi taşımacılığı teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Toplantı Çırpıcı Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi.

Uygulama tabanlı 2 bin 500 yeni taksinin istendiği teklifte, araçların yalnızca Elektronik Ulaşım ve Yönetim Lisansı almış uygulamalar üzerinden çalışması ve yoldan yolcu alamayan taksi sistemi olması istendi.

Teklifte, bu sistemde, araç tipinin ayırıcı renk ve farklı tasarımda T plakalı taksi olması, uygulamadan tetiklenen taksimetre, tepe lambasız, yalnızca uygulama ve entegre taksi durakları üzerinden yolcu alımı ve güvenlik bölmesi olması şartları da yer aldı.

Ulaşım Akademisi tarafından sertifikalandırılmış şoförlerin kullanacağı, uçtan uca denetim, çevrim içi ödeme ve TAHKUK onayı ile yıllık çalışma ruhsatnamesi şartlarının da olduğu teklifte, güvenlik amacıyla araçta güvenlik bölmesi olması ve yolcu bulmada verimlilik ile kamu tarafından denetlenebilir olması açısından sistemin tercih edildiği belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel ise Başkan Gürkan Akgün'ün teklifle ilgili yaptığı konuşmayı 2020 senesinde kendisinin yaptığını söyledi.

Burada önemli olanın idarenin iradesi olduğunu ifade eden Yücel, sistemde vatandaştan komisyon alınmamasının önemli olduğuna değindi.

Şoförlerin yolcu seçemeyeceğini ve her çağrıya cevap vereceğini anlatan Yücel, sistemin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, 2 bin 500 uygulama tabanlı yeni taksi taşımacılığı teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

BAKAN URALOĞLU AÇIKLAMIŞTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dün sosyal medya hesabından İstanbul'daki taksi probleminin çözümüne ilişkin paylaşımda bulunmuştu:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımızın şikayetlerine konu olan taksi sorununun çözülmesi için Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi'ni onaylayacağız. 2 bin 500 araçla başlanacak yeni taksi sisteminin kurulmasına dair yapılacak olan UKOME Toplantısı'nda gündemde yer alan teklife ilişkin olarak oy hakkı olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bağlı kurumlar olarak uygun görüş vereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Taksi sorununun çözümü adına attığımız bu adımın İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyoruz."

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