İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Aralık 2025 Salı / 4 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8366
  • EURO
    50,653
  • ALTIN
    6164.86
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da yeni zehirlenme şüphesi! 5 kişilik aile hastaneye kaldırıldı
Güncel

İstanbul'da yeni zehirlenme şüphesi! 5 kişilik aile hastaneye kaldırıldı

İstanbul Beyoğlu'nda ilaçlanan eve 1 gün sonra girerek temizleyen 5 kişilik aile, iddiaya göre kusmaya başladı. Aile üyeleri ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

IHA23 Aralık 2025 Salı 16:51 - Güncelleme:
İstanbul'da yeni zehirlenme şüphesi! 5 kişilik aile hastaneye kaldırıldı
ABONE OL
Almanya'dan 9 Kasım 2025'de turistik amaçla İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Çiğdem Böcek (27) baba Servet Böcek (38) ile 3 yaşındaki Masal ve 6 yaşındaki Kadir Muhammet Böcek mide bulantısı ve kusma şikayetlerinin ardından kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti.

Bu olayın yankıları sürerken, böcek ilacından zehirlenme iddiası Beyoğlu'nda yaşandı. Saat 00.30 sıralarında Hacıahmet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, İsmet K. 1 gün önce bir firmayla anlaşarak evinde ilaçlama yaptırdı. 5 kişilik aile ardından içeri girerek evi havalandırıp, temizlik yaptı. Aile üyeleri iddiaya göre bir süre sonra fenalaştı. Kusma ve kaşıntı şikayetleri üzerine baba İsmet K.'nin sağlık ekiplerini arayarak olayı anlattı. Evde bulunan İsmet K., eşi Mukadder K. (30) ve çocukları U.K. (13), K.K. (12), B.N.K. (9) olay yerine gelen ambulansla Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan olay yerine gelen AFAD ekipleri binada ve dairede inceleme yaptı. Binadan ve daireden numune alındığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • İstanbul Beyoğlu
  • ilaçlama
  • ilaç etkisi

ÖNERİLEN VİDEO

12 yaşındaki öğrenciden müdüre tüfekli saldırı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.