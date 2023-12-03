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  • İstanbul'da yılbaşı öncesi piyasaya sürülecek 3 bin 600 litre sahte içki ele geçirildi
Güncel

İstanbul'da yılbaşı öncesi piyasaya sürülecek 3 bin 600 litre sahte içki ele geçirildi

İstanbul'da, kendi ürettiği sahte içkileri satmaya hazırlandığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

AA3 Aralık 2023 Pazar 10:01 - Güncelleme:
İstanbul'da yılbaşı öncesi piyasaya sürülecek 3 bin 600 litre sahte içki ele geçirildi
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kimliğini tespit ettikleri zanlının ürettiği sahte içkileri, yılbaşı öncesinde tekel bayilere ve eğlence mekanlarına satmaya hazırlandığını tespit etti.

Yaklaşık 2 ay süren takip sonucunda, şüphelinin sahte içkileri Maltepe'deki bir depoda imal ettiği belirlendi.

Depoya operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, H.A'yı gözaltına aldı.

Aramalarda dünyaca ünlü bazı markaların sahte bandrolleriyle hazırlanan 3 bin 600 litre sahte içki, 3 bin sahte bandrol ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 800 bin lira olduğu tespit edilen sahte içkilere el konuldu.

Şüpheli H.A, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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