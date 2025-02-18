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İstanbul'da yine aynı manzara! Vatandaşlar suların içinde yürüdü

İstanbul Küçükçekmece'de bulunan Cennet Mahallesi metrobüs durağının alt geçidinin merdivenlerinden sular gelmeye başladı. Oluşan su birikintisi nedeniyle vatandaşlar suların içerisinden yürümek zorunda kalırken, olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İSKİ ekiplerinin tahta paletle önlem aldığı görüldü.

IHA18 Şubat 2025 Salı 17:46 - Güncelleme:
İstanbul'da yine aynı manzara! Vatandaşlar suların içinde yürüdü
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Cennet Mahallesi metrobüs durağı alt geçidinde günlerdir etkili olan yağmur nedeniyle alt geçidin tahliye kısmında biriken sular zeminden yukarıya doğru taştı. Merdivenlerin bittiği alanda yükselen sular nedeniyle alt geçitte su birikintisi oluştu.

Alt geçidi kullanmak isteyen vatandaşlar ise gördükleri manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Alt geçidi kullanan vatandaşlar ise suların içerisinden yürümek zorunda kaldı.

TAHTA PALETLE ÖNLEM

Su birikintilerinin artması sonucu İSKİ ekipleri alana su tahliyesi çalışması başlattı.

Merdivenlerin bittiği ve vatandaşların yürüdüğü alana tahta palet konularak önlem alınmaya çalışıldığı ve yürüyen merdivenlerin çalışmadığı görüldü.

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