Cennet Mahallesi metrobüs durağı alt geçidinde günlerdir etkili olan yağmur nedeniyle alt geçidin tahliye kısmında biriken sular zeminden yukarıya doğru taştı. Merdivenlerin bittiği alanda yükselen sular nedeniyle alt geçitte su birikintisi oluştu.Alt geçidi kullanmak isteyen vatandaşlar ise gördükleri manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Alt geçidi kullanan vatandaşlar ise suların içerisinden yürümek zorunda kaldı.
TAHTA PALETLE ÖNLEM
Su birikintilerinin artması sonucu İSKİ ekipleri alana su tahliyesi çalışması başlattı.
Merdivenlerin bittiği ve vatandaşların yürüdüğü alana tahta palet konularak önlem alınmaya çalışıldığı ve yürüyen merdivenlerin çalışmadığı görüldü.