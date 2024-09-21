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İstanbul'da yine metrobüs kazası! Yaralılar var

İstanbul'un Avcılar ilçesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki İETT'ye ait iki metrobüs çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. 29 Ağustos'ta iki metrobüsün çarpışması nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 50 kişi yaralanmıştı.

IHA21 Eylül 2024 Cumartesi 11:00 - Güncelleme:
İstanbul'da yine metrobüs kazası! Yaralılar var
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Avcılar'da bir metrobüsün önündeki metrobüse arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle seferler bir süre tek şerit üzerinden gerçekleştirilirken, aracın olay yerinden kaldırılması sonrası seferler normale döndü.

Kaza saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Söğütlüçeşme istikametinde seyreden metrobüs, Avcılar'da Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisler durağında aynı yönde ilerleyen başka bir metrobüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kazaya neden olan metrobüsteki iki yolcu yaralandı. Kaza sebebiyle metrobüste büyük hasar meydana gelirken, seferler bir süre tek şerit üzerinden sağlandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 2 yolcu sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ekiplerin araç kaldırma çalışmaları sonrası yol trafiğe tekrar açılırken, seferler normale döndü.

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