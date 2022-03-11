11 Mart 2022 Cuma 07:21 - Güncelleme: 11 Mart 2022 Cuma 07:29

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış dün sabah kente giriş yapmış ve gün içinde aralıklarla etkili olmuştu. İstanbul'da kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırırken kenti beyaza bürüdü. Zaman zaman hızını arttıran yağış, sabah saatlerine kadar belirli aralıklarla devam etti. Trafiğe çıkan taşıtlar, karlı yollarda güçlükle ilerlerken ekipler, yolları açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU, EN YOĞUN KAR BEKLENEN GÜNÜ AÇIKLADI

İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürürken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kar yağışının cumartesi saat 18.00'den pazar sabah 06.00'ya kadar sıkıntılı geçebileceğini ifade etti.

METEOROLOJİ'DEN YENİ HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Çanakkale'nin batısı ve Güney Ege kıyıları dışında tüm bölgelerin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bolu, Adana'nın kuzey ve doğusu, K. Maraş, Osmaniye, Hatay, Nevşehir, Niğde, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Erzurum, Muş, Adıyaman, Diyarbakır'ın doğusu, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Akdeniz kıyıları dışında ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Konya, Karaman, Aksaray, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Antalya'nın doğusu, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Muş, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Şırnak, Van'ın güney çevreleri, Hakkari, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli, ve yer yer yoğun olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara ve Ege ile Akdeniz'in iç, İç Anadolu'nun güney kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, İskenderun Körfezi ve çevresinde güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

Marmara, Ege'nin iç kesimleri ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'a turuncu, 56 kente ise sarı kodlu uyarıda bulundu.

İSTANBUL İÇİN YENİ KARARLAR

KAMU ÇALIŞANLARINA İDARİ İZİN

Yerlikaya, İstanbul için alınan 2 yeni kararı da açıkladı. Yerlikaya, İstanbul'da, asgari personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer çalışanların bugün de idari izinli sayılacağını söyledi.

SCOOTER VE MOTOSİKLETLERİN TRAFİĞE ÇIKIŞI YASAKLANDI

İstanbul Valisi , olumsuz hava koşulları nedeniyle scooter ve motosikletlerin saat 19.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar trafiğe çıkışının yasaklandığını da duyurdu.