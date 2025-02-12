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İstanbul'da yoğun sis

İstanbul'un bazı bölgelerinde sis etkili oluyor.

AA12 Şubat 2025 Çarşamba 08:48 - Güncelleme:
İstanbul'da yoğun sis
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Kentte gece saatlerinden itibaren etkili olan sis İstanbul Boğazı ve çevresinde yoğunlaştı.

Avrupa Yakası'nda Beyoğlu, Beşiktaş ve Sarıyer tarafında etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinde düşüş yaşandı.

İstanbul Boğazı'ndaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün büyük bir kısmı sise büründü. Sürücüler, sisin görüş mesafesini azaltması nedeniyle köprülerde kontrollü ilerliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada, İstanbul Boğaz'ındaki gemi trafiğinin 03.10'dan itibaren çift yönlü olarak askıya alındığı belirtilmişti.

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