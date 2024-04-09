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Güncel

İstanbul'da yoğunluk azaldı: Vatandaşlar turistik mekan ve sahillere akın etti

Ramazan Bayramı tatilini İstanbul'da geçirenler, yoğunluğun azaldığı kentte tarihi ve turistik mekanları ziyaret etti, sahiller ve parklara akın etti.

AA9 Nisan 2024 Salı 18:06 - Güncelleme:
İstanbul'da yoğunluk azaldı: Vatandaşlar turistik mekan ve sahillere akın etti
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Birçok İstanbullunun bayram tatili için memleketlerine veya tatil beldelerine gitmesiyle kentte sakin günler yaşanıyor.

İnsan yoğunluğu ve trafiğin azaldığı şehirde vatandaşlar tarihi ve turistik mekanlar ile sahiller ve parklara akın etti.

İstanbulluların yanı sıra yabancı turistlerin de uğrak noktası olan Ayasofya ve Sultanahmet meydanlarında öğleden sonra yoğunluk yaşandı.

Başta Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ve Sultanahmet Camii'ni ziyaret eden turistler ve vatandaşlar, bol bol fotoğraf ve video çekerek anılarını kayda aldı.

Bazı kent sakinleri, sahillerde ve parklarda vakit geçirdi. Buralarda da normal günlere nazaran sakinlik gözlendi.

Baltalimanı'nda sahile inen vatandaşlar, çimlerde ve banklarda otururken, kimileri de bisiklet sürüp yürüyüş yaptı.

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