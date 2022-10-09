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  • İstanbul'da yolcuları zorla indiren taksiciye 2 bin 215 lira ceza kesildi
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İstanbul'da yolcuları zorla indiren taksiciye 2 bin 215 lira ceza kesildi

Başakşehir'de, yolcuları gitmek istedikleri yere götürmeyip zorla araçtan indirdiği ve yolcu seçtiği belirlenen taksi şoförüne para cezası uygulandı.

AA9 Ekim 2022 Pazar 12:48 - Güncelleme:
İstanbul'da yolcuları zorla indiren taksiciye 2 bin 215 lira ceza kesildi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntüleri sosyal medyaya yansıyan olayla ilgili çalışma yürüttü.

Yapılan çalışma ile aracına aldığı yolcuları gitmek istedikleri yere götürmeyip zorla araçtan indirdiği ve yolcu seçtiği belirlenen araç sürücüsü G.A. ekiplerce yakalandı.

Araç sürücüsü G.A'ya 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre, belediyeden aldığı çalışma izninin süresi bittiği halde yolcu taşımacılığı yaptığı için 1823 lira, emniyet kemeri takmaması sebebiyle 196 lira, "saygısızca araç kullanmak" gerekçesiyle 196 lira olmak üzere toplam 2 bin 215 lira ceza uygulandı.

Araç, şoför kartı iptal olduğu halde taşımacılık yapmaktan 5, yolcu seçme eylemi nedeniyle 3 gün süreyle trafikten men edildi.

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