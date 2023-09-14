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  • İstanbul'da yoldan geçenlere silah doğrultan 2 zanlı yakalandı
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İstanbul'da yoldan geçenlere silah doğrultan 2 zanlı yakalandı

Gaziosmanpaşa'da, yoldan geçen kişilere silah doğrultan 2 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

AA14 Eylül 2023 Perşembe 22:03 - Güncelleme:
İstanbul'da yoldan geçenlere silah doğrultan 2 zanlı yakalandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, elinde silah bulunan kişinin ilçede yoldan geçenlere silah doğrulttuğuna ilişkin bir görüntünün sosyal medyadan paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

İnceleme sonucunda kimlikleri tespit edilen silahlı şüpheli S.Y. (19) ile yanında yürüyen T.B.E. (16) Karadeniz Mahallesi'nde polis ekiplerince yakalandı.

S.Y'nin adresinde yapılan aramada olayda kullanıldığı belirlenen ruhsatsız tabanca ve 8 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyette çok sayıda suç kaydının olduğu tespit edildi.

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