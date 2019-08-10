İstanbul'da yollar boş kaldı: Trafik yoğunluk %8'e kadar düştü İstanbul'da Kurban Bayramı öncesi yollar boş kaldı. Bayram tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyenler dün akşam saatlerinde yola çıkmaya başlamıştı. İstanbul trafiğinin en yoğun olduğu yerlerden olan D-100 Karayolu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü´nde bu sabah herhangi bir yoğunluk yaşanmadı