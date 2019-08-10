İstanbul'da yollar boş kaldı: Trafik yoğunluk %8'e kadar düştü
İstanbul'da Kurban Bayramı öncesi yollar boş kaldı. Bayram tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyenler dün akşam saatlerinde yola çıkmaya başlamıştı. İstanbul trafiğinin en yoğun olduğu yerlerden olan D-100 Karayolu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü´nde bu sabah herhangi bir yoğunluk yaşanmadı
- DHA
Metrobüs duraklarında da insan yoğunluğunun olmadığı görüldü. Kentte trafik yoğunluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) verilerine göre saat 08.30'da yüzde 8 olarak ölçüldü.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.