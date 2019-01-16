İstanbul'da yürütülen FETÖ operasyonunda 12'si asker 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 12'si asker, 21'i sivil 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
- AA
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.