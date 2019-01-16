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İstanbul'da yürütülen FETÖ operasyonunda 12'si asker 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 12'si asker, 21'i sivil 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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