İSTANBUL 2°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Şubat 2021 Çarşamba / 6 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0107
  • EURO
    8,4433
  • ALTIN
    400.793
  • BIST100
    1530.51
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da yüz yüze eğitime bir gün daha ara verildi
Güncel

İstanbul'da yüz yüze eğitime bir gün daha ara verildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar ve buzlanma nedeniyle bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 18 Şubat Perşembe günü, bir gün süreyle ara verildiğini bildirdi.

AA17 Şubat 2021 Çarşamba 17:13 - Güncelleme: 17 Şubat 2021 Çarşamba 17:15
ABONE OL

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.