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  • İstanbul'da yüzyılın dönüşümü başlıyor... Bakan Özhaseki: Kentsel dönüşüme engel olanların İstanbul diye bir derdi yok
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İstanbul'da yüzyılın dönüşümü başlıyor... Bakan Özhaseki: Kentsel dönüşüme engel olanların İstanbul diye bir derdi yok

'Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı'nda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 'Kentsel dönüşüm için devrim niteliğinde adımlar attık. Yeni bir paket hazırladık. Kentsel dönüşüme engel olanların İstanbul diye bir derdi yok.' dedi.

23 Aralık 2023 Cumartesi 14:29 - Güncelleme:
İstanbul'da yüzyılın dönüşümü başlıyor... Bakan Özhaseki: Kentsel dönüşüme engel olanların İstanbul diye bir derdi yok
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki "Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı"nda konuştu.

Bakan Özhaseki'nin konuşmasından satır başları şöyle:

* Türkiye'de 485 civarında hareketli fay hattı bulunuyor. Kahramanmaraş ikiz depremlerinde karşılaştığımız manzara korkunç, kıyamet senaryosu gibi. 11 ilimizde 680 bin konut, 170 bin civarı iş yeri yıkıldı, 50 bin kardeşimizi toprağa verdik. 810 belediyemizi seferber ettik, deprem bölgesinde hizmet ettiler, çalıştılar.

* Deprem bölgesinde 251 bin vatandaş yerine dönüşüme başvurdu.

* Kahramanmaraş depreminden sonra bugüne kadar 210 bine kadar ihale yaptık, konutlar ve iş yerlerinin inşası devam ediyor. Şehirlerimizin merkezlerinde hem meydanları yeniden inşa ediyoruz hem de o şehrin sivil mimarisini öne çıkaracak şekilde inşaatlara başlıyoruz.

* Kentsel dönüşüme engel olanların İstanbul diye bir derdi yok.

* Kentsel dönüşüm için devrim niteliğinde adımlar attık. Yeni bir paket hazırladık.

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