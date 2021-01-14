İSTANBUL 5°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ocak 2021 Perşembe / 30 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3884
  • EURO
    8,9975
  • ALTIN
    437.238
  • BIST100
    1563.29
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da zehir tacirlerine baskın: 108 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Güncel

İstanbul'da zehir tacirlerine baskın: 108 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul'daki 4 ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda 108 kilo 285 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı.

AA14 Ocak 2021 Perşembe 12:26 - Güncelleme: 14 Ocak 2021 Perşembe 12:26
ABONE OL

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6-8 Ocak'ta Başakşehir, Kağıthane, Avcılar ve Bahçelievler'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 91 kilo 500 gram esrar, 10 kilo 635 gram eroin, 6 kilo 150 gram kokain, 4 hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 87 bin 300 dolar ile 43 bin 800 lira ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Ayrıca, kentte yılbaşından bu yana düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 132 kilo 835 gram uyuşturucu madde, 82 bin 168 uyarıcı hap ele geçirilmişti.

Operasyonlarda 162 kişi yakalanmış, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 106'sı tutuklanmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.