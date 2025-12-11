İSTANBUL 14°C / 7°C
  İstanbul'da zehir tacirlerine büyük darbe: 92 kilo metamfetamin ele geçirildi
Güncel

İstanbul'da zehir tacirlerine büyük darbe: 92 kilo metamfetamin ele geçirildi

Fatih'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tam 92 kilo 350 gram metamfetamin ele geçirildi. İki adrese düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

AA11 Aralık 2025 Perşembe 11:03
İstanbul'da zehir tacirlerine büyük darbe: 92 kilo metamfetamin ele geçirildi
Fatih'te iki farklı adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 92 kilo 350 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, sabah saatlerinde Fatih'te belirlenen iki adrese düzenlenen operasyonda şüpheli N.E. yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda 23 paket halinde toplamda 21 kilo 800 gram kristal metamfetamin ile 70 kilo 550 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan N.E.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

