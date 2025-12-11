İstanbul'da zehir tacirlerine büyük darbe: 92 kilo metamfetamin ele geçirildi

Fatih'te iki farklı adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 92 kilo 350 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, sabah saatlerinde Fatih'te belirlenen iki adrese düzenlenen operasyonda şüpheli N.E. yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda 23 paket halinde toplamda 21 kilo 800 gram kristal metamfetamin ile 70 kilo 550 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan N.E.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.