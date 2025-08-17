İSTANBUL 29°C / 22°C
İstanbul'da zehir tacirlerine darbe: 2 şüpheli yakalandı

İstanbul Maltepe ve Büyükçekmece'de düzenlenen operasyonlarda 75 kilo skunk ele geçirildi, uyuşturucu tacirlerine geçit verilmedi.

17 Ağustos 2025 Pazar 15:15
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Maltepe ve Büyükçekmece ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 72 parça halinde 75 kilogram skunk uyuşturucu maddesinin ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'un Maltepe ve Büyükçekmece ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonumuzda;

72 parça halinde 75 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirdik. Operasyonda 2 şüpheliyi yakaladık.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Maltepe ilçesinde bir araç ve Büyükçekmece ilçesinde bir adrese yönelik operasyonlar düzenledik.

İstanbul Valimizi, operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüz ile Polislerimizi tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

