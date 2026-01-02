İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ocak 2026 Cuma / 14 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0343
  • EURO
    50,4671
  • ALTIN
    6079.19
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da zehir tacirlerine darbe: Binlerce hap yakalandı
Güncel

İstanbul'da zehir tacirlerine darbe: Binlerce hap yakalandı

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı, 84 bin sentetik ecza hap ele geçirildi.

AA2 Ocak 2026 Cuma 13:43 - Güncelleme:
İstanbul'da zehir tacirlerine darbe: Binlerce hap yakalandı
ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında, çok sayıda uyuşturucu hapın piyasada dağıtılacağını tespit eden ekipler, Güngören'de belirledikleri depoya düzenledikleri operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Söz konusu adresteki aramada 84 bin sentetik ecza hap ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 900 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

  • uyuşturucu operasyonu
  • İstanbul
  • sentetik ecza hap

ÖNERİLEN VİDEO

Asgari ücret sonrası ekipler sahaya indi: Fahiş fiyat denetimleri hız kazandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.