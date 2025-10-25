İstanbul'da zehir tacirlerine geçit verilmedi: 10 şüpheli gözaltında

İSTANBUL 20°C / 13°C
Güncel

İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, 10 şüpheli yakalandı.

25 Ekim 2025 Cumartesi 10:28
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da yapılan uyuşturucuyla mücadele operasyonlarına ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

İstanbul'da yaptığımız operasyonlarımızla; 381 kg metamfetamin, 1 milyon 85 bin adet uyuşturucu hap, 142 kg ham madde (14 ton bonzai üretilebilecek miktarda), 203,5 kg kimyasal katkıyı ele geçirerek insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik. EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız ve İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz koordinesinde; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Büyükçekmece, Fatih, Bağcılar, Sultangazi ve Beylikdüzü ilçelerinde geçen hafta düzenlenen operasyonlarımızda; 10 şüpheliyi yakaladık. Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak. Ve biz bu mücadeleyi, sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık için yapıyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum.

