İstanbul’da zehir tacirlerinin ''deodorantlı'' yöntemini polis çözdü

Olay, geçtiğimiz 10 Eylül Salı günü saat 21.40 sıralarında Beşiktaş Vişnezade Mahallesi Süleyman Seba Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede devriye gezen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı motorize yunus ekipleri, cadde üzerinde 34 BCE 519 plaka lüks bir cipten şüphelendi. Ardından polis ekipleri, araçtan indirdikleri Onur I. İle Tolga Güney K.’nın üstlerini arayarak, Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgularını gerçekleştirdi. Ancak şahıslarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. Aramalar devam ettiği esnada polis şahısların şüpheli ve tedirgin hareketler sergilediklerini fark etti. Bunun üzerine araçta arama yapan polis, orta konsol bardaklığının içerisinde bir deodorant şişesi gördü.

ZEHİR TACİRLERİNİN YÖNTEMİ POLİSİ ŞOKE ETTİ

Kutu eline alan polis, normalinden daha ağır olduğunu fark edince şişenin kapağını çıkarttı. Şişede yapılan incelemelerde altının siyah bantlı olduğu ve çevrilerek çıkartıldığında alt tarafının özel olarak dizayn edildiği bölme olduğunu ortaya çıktı. Bölmeyi açmayı başaran polis, içerisinde 41 parça halinde satışa hazır vaziyette beyaz toz kokain, 5 parça halinde satışa hazır vaziyette mavi taş kokain, 10 parça halinde satışa hazır vaziyette MDMA maddesi ele geçirdi.

DEODORANTLI TORBACI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Maddelerin yanı sıra bin 200 lira ve 2 adet cep telefonuna da el konuldu. Aramaların ardından araçtaki 2 şahıs, ifadeleri alınmak ve sorgulanmak üzere Beşiktaş Polis Merkezine götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerinden Onur I., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Tolga Güney K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.