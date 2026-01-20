İSTANBUL 7°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ocak 2026 Salı / 2 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2918
  • EURO
    50,8272
  • ALTIN
    6576.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

İstanbul'da zincirleme kaza: 1'i çocuk 3 yaralı

Bakırköy'de, 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında biri çocuk 3 kişi yaralandı.

AA20 Ocak 2026 Salı 15:45 - Güncelleme:
İstanbul'da zincirleme kaza: 1'i çocuk 3 yaralı
ABONE OL

Mustafa Sarıçiçek Bulvarı'nda Ataköy istikametinde seyir halinde olan 6 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BİRİ ÇOCUK 3 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan biri çocuk 3 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Ataköy yönünde trafik akışı bir süre durma noktasına gelirken, araçların kaldırılmasının ardından bölgede trafik normale döndü.

ÖNERİLEN VİDEO

Adana'da köpek dehşeti: Kadının imdadına bölge esnafı yetişti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.