İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mart 2026 Pazar / 4 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3346
  • EURO
    51,3419
  • ALTIN
    6406.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

İstanbul'da zincirleme kaza: Yaralılar var

İstanbul'un Kartal ilçesinde 2 otomobil ile bir otobüsün karıştığı trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

AA22 Mart 2026 Pazar 17:46 - Güncelleme:
İstanbul'da zincirleme kaza: Yaralılar var
ABONE OL

Turgut Özal Bulvarı'nda Pendik istikametine seyreden B.A.A. idaresindeki 34 BZM 91 plakalı otomobil, E.D'nin kullandığı park halindeki 34 BPN 662 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan park halindeki otomobil de önünde park halinde olan 09 FR 991 plakalı otobüse çarptı.

Kazada sürücülerden B.A.A. araçta sıkışırken E.D. ile araçta bulunan H.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemi aldı.

Araçlardan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan B.A.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te iki bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.