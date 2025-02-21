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İstanbul'daki 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde kayak keyfi

Esenler Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, kar yağışıyla beyaza bürünen 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde kayak yaptı.

AA21 Şubat 2025 Cuma 14:03 - Güncelleme:
İstanbul'daki 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde kayak keyfi
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İstanbul'da çarşamba gününden beri aralıklarla süren ve zaman zaman etkisini artıran kar yağışı, kenti beyaz örtüyle kapladı.

Esenler Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri de bu durumu fırsata çevirerek, "Esenler'de spor her yerde" mottosuyla 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde kayak yaptı.

Megakentin ortasında karın keyfini çıkaran ekipler, kayak pisti gibi kullandıkları millet bahçesinde farklı deneyim yaşadı.

Okulların tatil olmasını fırsat bilerek karda eğlenen ilçe sakinleri, millet bahçesinde ekiplerin kayak yaptığı anları ilgiyle izledi.

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