Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki tünelleri açacak makineler yerli imkanlarla üretilecek

2017 yılından itibaren yerli ve milli tünel açma makinelerini üreterek hizmet sunan E-Berk A.Ş., Türkiye'yi dünyada tünel açma makineleri üreten 8 ülkeden biri konumuna yükseltti. İlk tünel açma makinelerini Tunus'a ihraç ettiklerini söyleyen E-Berk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Savaş Özüdoğru, 32 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini kaydetti. Orta ve yüksek katma değerli ürünleri üretme kabiliyetine sahip bir şirket olduklarını ifade eden Özüdoğru, birinci önceliklerinin ürettikleri tünel açma makinelerinin uygun projelerde kullanılması olduğunu belirtti.

'BU ÜLKEYE YAPACAK ÇOK HİZMETİMİZ VAR'



Ürün ağlarını geliştirmek istediklerini söyleyen Özüdoğru, "E-Berk gerçekten sektöründe bir öncü. Bu anlamda öncü olmanın bize verdiği yük ile ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Bir makine 12 bin parçadan oluşuyor. 12 ayrı mühendislik dalını barındırıyor. Ar-Ge merkezimiz vasıtasıyla her projeye uygun makine tasarlamak ve yedek parça üretmek en büyük misyonumuz. Hayallerimiz çok fazla. Bu ülkeye yapacak çok hizmetimiz olduğunu düşünüyorum. O yüzden istihdam oluşturarak daha büyük hizmetler verme hayalimizde var" dedi.

'YAKIN ZAMANDA BUNLARI PAYLAŞACAĞIZ'



Şu anda yaklaşık çapı 11-12 metreye kadar tünel açma makinesi üretme kabiliyetlerinin olduğunu kaydeden Özüdoğru, şunları söyledi:

"Hedeflerimiz arasında İstanbul'daki 3'üncü boğaz köprüsünün devamında açılacak olan hızlı tren tünellerini yapacak makineleri üretmek var. Aynı zamanda tünel içerisindeki çok amaçlı servis cihazları, lastikli dizel motorla ve elektrikle çalışan taşıma araçlarını üretmeye başladık. Yakın zamanda sektörümüzle bunları paylaşacağız. Mekanize tünelcilikte bir market olma hedefimiz var. Şirketimiz yaklaşık 45-50 milyon dolar cirolara ulaştı. Bu yılki hedefimiz de 60 milyon dolar ciro yapmak."