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Güncel

İstanbul'daki AK Partili belediyelerden Ayasofya'da Filistin buluşması

İstanbul'daki AK Partili belediyeler, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde program düzenledi.

AA29 Kasım 2023 Çarşamba 21:21 - Güncelleme:
İstanbul'daki AK Partili belediyelerden Ayasofya'da Filistin buluşması
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İlçe belediyelerinin düzenlediği organizasyonda, akşam namazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve hatim duası yapıldı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, yaptığı açıklamada, 2 aya yakın bir süredir İsrail'in Filistin'e karşı devlet terörü uyguladığını ve 14 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Bu akşam düzenlenen programın çok anlamlı olduğunu belirten Kabaktepe, "Biz de buraya gelerek, namaz kılarak, tilaveti dinleyerek destek vermek istedik. Türkiye'nin tüm kurumlarıyla, vatandaşlarıyla, STK'leriyle hep beraber haklı adalet ve insanlık davasında; Filistinli kardeşlerimizin, Gazzeli kardeşlerimizin, ölen çocuklarının yanında olduklarını her platformda her gün ifade etmiş oluyoruz. Onun için bu dayanışma gününde dualarımız ve hatimlerimizle de Filistinli kardeşlerimizin yanındayız." diye konuştu.

Beyoğlu Belediye Başkan Haydar Ali Yıldız ise İsrail'in Filistin halkına yaptığı zulmün bugün dünya tarafından lanetlendiğini belirtti. AK Partili belediyelerin İsrail mallarına boykot uyguladığını belirten Yıldız, bu çağrının son derece önemli olduğunu vurguladı.

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